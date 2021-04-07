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Giriş Tarihi: 7.4.2021 23:03 Son Güncelleme: 7.4.2021 23:22

'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel için herkes seferber oldu

DHA
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel için herkes seferber oldu

'da evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in ailesi durumu ekiplere bildirdi. Akşam saatlerinde başlayan arama çalışmaları devam ederken, küçük çocuğun Murat Nehri'ne düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde oturan Hatice-Cumali Çelik çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Zeynel Abidin Çelik, bugün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken kayboldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KÜÇÜK ÇOCUĞU ARIYOR

Ailenin aramalarından sonuç alınamayınca polise bilgi verildi. Kısa sürede çocuğun kaybolduğu mahalleye gelen jandarma, itfaiye, AFAD, İHH'nın da yardımı ile çok sayıda kişi Zeynel Abidin Çelik için arama çalışması başlattı.

NEHRE DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuğu arama çalışmaları, düşmüş olabileceği tahmin edilen Murat Nehri kenarına yoğunlaştırıldı.

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Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel için herkes seferber oldu
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