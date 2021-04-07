Anadolu Kavağı muhtarı Serdar Muhtar koronaya yenik düştü

Beykoz'un Anadolu Kavağı Mahalle Muhtarı Serdar Lüleburgaz (58) geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkınca Beykoz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Lüleburgaz'ın tedavisine Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edildi. Ancak acı haber dün gece ulaştı. İki çocuk babası muhtar yaşama veda etti.

"ANADOLU KAVAĞI GÜZEL BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ"



Anadolu Kavağı'nın çok sevilen isimlerinden biri ve aynı zamanda Anadolu Kavağı Spor Kulübü Başkanı olan muhtar Serdar Lüleburgaz'ın vefatı semt sakinleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Vefat haberini alan çok sayıda vatandaş, Facebook'taki AnadoluKavağı Yaşamdan Kareler sayfasında ve kişisel hesaplarında üzüntüsünü dile getirdi. Durmuş Pek, "Başımız sağolsun. Serdar abimizi kaybettik" diye yazarken, Eser Tiryaki Yavuz ise, "Çok çok üzgünüm. Tüm sevenlerine başssağlığı ve gönüllerine sabır, sevgili Serdar abiye tüm kalbimle rahmet diliyorum, nur içinde yatsın." sözlerini dile getirdi. Korhan Ergeç, "Anadolu Kavağı güzel bir değerini kaybetti" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"GELECEĞE EMANET EDECEK HAYALLERİMİZ VARDI"



Halit Konanç da, "Maalesef direnemedi, genç yaşta yenik düştü. Çok üzgünüm. Anadolu Kavağı ile ilgili geleceğe emanet edecek hayallerimiz vardı. Sevgili Serdar. Ruhun ışıklarda sonsuza dek huzur içinde olsun." şeklinde duygu dolu sözlerle muhtarına veda etti. Altan Yondan da, "Acımız büyük. Serdar Muhtarım; çok gençtin, yakışmadı. Sözün bittiği yerdeyiz." diye yazdı.

HEPİMİZ İÇİN MÜCADELE ETTİ



Pandemi sürecinde özellikle filyasyon ekibindeki fedakarlıkları nedeniyle bir teşekkür plaketiyle onurlandırılan muhtar Serdar Lüleburgaz, vatandaşların her türlü ihyacının karşılanması için canla başla mücadale etti. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Öçalmaz, "Ben de koronavirüs sürecini evde atlattım. Sevgili muhtarımız her türlü ihtiyacımızla yakından ilgilendi. Herkesin yardımına koştu. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Muhtar Serdar Lüleburgaz bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu (TÜMFED) da Lüleburgaz'ın ölümünün ardından resmi twitter sayfasından bir taziye mesajı yayımladı.