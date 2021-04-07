Antalya'da eniştelerini dövüp yakmışlardı! Zorba kardeşler adliyeye yollandı!





'SADECE ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'



Adaletin yerini bulmasını istediğini söyleyen Ahmet Asrav ise "Sosyal medyada, dükkanda benimle konuşmaya geldiklerini, benim de dükkana girerken onlara küfür ettiğimi yazmışlar. Zaten kamera kayıtları ortada. Ben bir şey dahi demeden gelip saldırıyorlar. Bütün mevzu emniyete şikayet etmem aslında. Bu benim yasal hakkım. 1 hafta önce de büyük kayınbiraderim tarafından evimizde darbedildim. Ondan da darp raporum var ve o gün de karakola gidip şikayetçi oldum. Arayıp beni tehdit ettiler, dükkanımı bastılar, karakola gittiğimde polislerin önünde küfürler ettiler. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.