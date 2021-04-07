Av tüfeğini önce polise doğrulttu! Sonrası korkunç...

Isparta'da korkunç bir olay meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2736 sokakta meydana gelen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaya olan ve polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu.
TÜFEĞİ ÖNCE POLİSE DOĞRULTTU, SONRA İNTİHAR ETTİ
Kaçmaya çalışan şüpheli bir süre sonra 2736 sokağa geldiğinde boş bir arazide durdu. Üzerinde bulunan av tüfeğini polise doğrultan şüpheli, daha sonra kendi başına ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kimliği belirsiz kişi kanlar içeresinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişinin cenazesi kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.