Av tüfeğini önce polise doğrulttu! Sonrası korkunç...

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kimliği belirsiz kişi kanlar içeresinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişinin cenazesi kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.