Avukatlık bürosunda dehşet

Kartal'da, İstanbul Anadolu Adliyesi'nin karşısında bulunan bir hukuk bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Cevizlik Mahallesi'ndeki olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırdı. Olayda Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay (54) Ayşe Ece Ay (26) ve Ahmet Nuri Onat hayatını kaybetti. Arzu Onat ise yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra kaçan saldırgan Ahmet Salih B.'yi jandarma Yalova'da yakaladı. Öte yandan Şanlıurfa Siverek'te kuaförde tıraş olan 35 yaşındaki Selim Üngün, içeri giren kimliği belirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Ankara Kahramankazan'da Abdullah E. (67) bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan ağabeyi Ömer E.'yi (70) silahla vurup öldürdü. Samsun İlkadım'da da silahlı kavgada yaralanan Ümmet Ceylan (56) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.