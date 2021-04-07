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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Barışmak için buluşan iki aile, silahla çatıştı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Barışmak için buluşan iki aile, silahla çatıştı
İzmir'de barışmak için buluşan iki aile arasındaki silahlı çatışmada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Konak ilçesinde, çocuk kavgasına aile büyüklerinin katılmasıyla çıkan gerginliğin sona erdirilmesi amacıyla yapılan girişim sonucu iki aile barışmak amacıyla bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma bir anda tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, olayda Muhammet B. (27), Zübeyde B. (22), Hamide B. (62), Serkan İ. (32), Burhan B. (21) ve Ramazan Y. (44) yaralandı. 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Barışmak için buluşan iki aile, silahla çatıştı
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