Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: İstanbul'da kiracı tartışmasında kan aktı... Yaralılar var
Giriş Tarihi: 7.4.2021 15:30

Son dakika haberi: 'da kiracı tartışmasında kan aktı... Yaralılar var

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberi: İstanbul'da kiracı tartışmasında kan aktı... Yaralılar var

Son dakika haberi: ’ta 2 grup arasında çıkan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Olayın bir işletme sahibi ve kiracısı arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddia edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Kuruçeşme Sahili'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 2 grup arasında saat 13.00 sıralarında çatışma meydana geldi. Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirilirken, 3 şüpheli otomobille kaçmaya çalıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri o şüpheliler kısa sürede gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin yanında 2 tabanca ele geçirildi. Saldırının, bir mekan sahibi ve kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle gerçekleştiği öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İstanbul'da kiracı tartışmasında kan aktı... Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA