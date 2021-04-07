Son dakika haberi: İstanbul'da kiracı tartışmasında kan aktı... Yaralılar var

Son dakika haberi: Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Olayın bir işletme sahibi ve kiracısı arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı iddia edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Beşiktaş Kuruçeşme Sahili'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 2 grup arasında saat 13.00 sıralarında çatışma meydana geldi. Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirilirken, 3 şüpheli otomobille kaçmaya çalıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri o şüpheliler kısa sürede gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin yanında 2 tabanca ele geçirildi. Saldırının, bir mekan sahibi ve kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle gerçekleştiği öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.