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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Beykoz’a metro vaadi de boş çıktı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Beykoz’a metro vaadi de boş çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde Üsküdar-Beykoz Metro hattını 5 yılda yapma sözü vermişti. Ancak aradan 2 yıl geçmesine rağmen bir adım atılmadı. Beykozlu Ercan Atay da bilgi alabilmek için CİMER'e başvurdu. İBB Raylı Sistemler Müdürlüğü'nün Atay'a iletilen yanıtında "Üsküdar- Beykoz Metro hattı tasarım çalışmaları 2024 sonrası süreçte değerlendirilecektir" ifadesi yer aldı. Bu duruma tepki gösteren AK Parti İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu, "İBB vatandaşa 2024 sonrası derken, Metro İstanbul'un internet sitesindeki harita üzerinde hattın yerinin değiştirilmiş olduğu ve 2029 sonrası için planlandığı görülüyor" dedi.
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Beykoz’a metro vaadi de boş çıktı
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