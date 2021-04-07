Böyle canilik görülmedi

Van'ın Çaldıran ilçesinde boş bir evde işkence ile öldürüldüğü belirlenen çok sayıda köpek ölüsü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan metruk bir evden rahatsız edici kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri ev ve çevresinde araştırma yaptı. Yapılan incelemede çevreye yayılan kokunun, metruk evde vahşice öldürülen 60-70 köpek ölüsünden kaynaklandığı belirlendi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Görüntü karşısında şok olan çevre sakinleri polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpek ölülerinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verirken, yaşanan bu vahşetle ilgili de inceleme başlattı.

Konunun duyulması üzerine çok sayıda kişi bu olayı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşanan bu vahşete tepki gösterdi.