Bursa'da 'Korsan' ısırınca yakalanmıştı! Şüpheli, tecavüz iddialarını kabul etmedi

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve bitkin olduğu görülen F.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"KÖPEK BACAĞINI ISIRINCA YAKALADIK"

F.D.'nin yardımına koşan esnaftan Veysi Solmaz o anları anlattı. Ormandan çığlık sesi duyduklarını belirten Solmaz, şunları söyledi:

"Ormanın içinden çığlık sesi geldi. Biz de o tarafa doğru koştuk sonra birinin kadının üzerine çullandığını gördük. Bizi görünce kaçtı. Kadını tanımıyormuş. Kadın, eve gitmek için üst caddeyi kullanmak istemiş. O sırada arkadan 2 kişi gelip ormana götürüyorlar. Diğeri peşinden gitmiş ama kadına dokunamadan bizi görünce kaçtı. Biz şüpheliyi ormandan buraya kadar kovaladık. Diğer şüpheli de biz kovalayınca 'Karlos' isimli bir köpeğimiz var. Köpeğimiz şüphelinin bacağından ısırdı biz de o sayede yakalayabildik zaten. İş yerine girdi. Onu orada yakaladık, kafasını duvara vurmuş, yakalayınca da hemen etkisiz hale getirdik."