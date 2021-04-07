Cesedi bulunan kadını eski kocası öldürmüş

Kayseri'de bıçaklanarak cesedi boş araziye atılan kadının, eski kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri 3 gün önce Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde boş arazide bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedi buldu. Olayı araştıran ekipler bölgede şüpheli bir araç tespit etti. 50 km'lik alanda kamera kayıtlarını inceleyen polis, aracı süren kişinin Y.T. (40) olduğunu belirledi. Y.T. gözaltına alınırken, cesedi bulunan kadının da şüphelinin boşandığı eşi F.A. (43) olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.