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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:53

Çeyiz imalatı yaparken kaçak maske ürettiler! 60 bin kaçak maske ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çeyiz imalatı yaparken kaçak maske ürettiler! 60 bin kaçak maske ele geçirildi

’da çeyiz malzemeleri üretimi yapılan ve kaçak olarak tıbbi maske imal edildiği belirlenen bir iş yerinde satışa ve kullanıma hazır 60 bin kaçak maske ele geçirildi. İş yeri mühürlendi.

İstanbul Polisi; Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Hasan Paşa Mahallesi Giresun Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde ruhsatsız tıbbi maske üretimi yapıldığını tespit etti. Adreste yapılan kontrollerde; iş yerinde çeyiz malzemeleri üretimi yapıldığı, işletme ruhsatının bulunduğu ancak tıbbi maske üretimi için gerekli belgelerin bulunmadığı tespit edildi. Amaç dışı faaliyet yürütüldüğü saptanan iş yeri Sultanbeyli İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. Adreste kullanıma ve satışa hazır hale getirilmiş 60 bin kaçak maske ele geçirildi. El konulan kaçak maskeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Çeyiz imalatı yaparken kaçak maske ürettiler! 60 bin kaçak maske ele geçirildi
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