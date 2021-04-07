Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde kritik kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta da binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Belirli aralıklarla toplanan Bakanlar Kurulu özellikle salgın sürecinde ülkedeki son duruma ait değerlendirmelerde bulunuyor. Bu noktada "Bu hafta kabine toplantısı var mı, ne zaman ve hangi gün?" gibi sorular yanıt arıyor. Henüz Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi için resmi bir açıklama bulunmazken toplantının önümüzdeki hafta Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta başından itibaren milyonların Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere 1 Mart tarihli normalleşme kararları artan vaka sayılarıyla beraber askıya alınmıştı. Bu noktada yeni değerlendirmelerin yapılacağı toplantı ülke çapında merakla beklenirken "Bu hafta kabine toplantısı var mı, ne zaman ve hangi gün?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ile ilgili tüm detaylar…

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Koronavirüs salgını sürecinde kritik değerlendirmelerin yapıldığı Kabine Toplantısı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Haftanın üçüncü gününde birçok kişi toplantının tarihiyle alakalı detayları merak ediyor. Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki hafta Pazartesi günü toplanması beklentiler arasında yerini alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.