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Giriş Tarihi: 7.4.2021 09:08

ne zaman, hangi gün? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde kritik kararların alındığı bu hafta da binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Belirli aralıklarla toplanan özellikle salgın sürecinde ülkedeki son duruma ait değerlendirmelerde bulunuyor. Bu noktada "Bu hafta kabine toplantısı var mı, ne zaman ve hangi gün?" gibi sorular yanıt arıyor. Henüz Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi için resmi bir açıklama bulunmazken toplantının önümüzdeki hafta Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta başından itibaren milyonların Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere 1 Mart tarihli normalleşme kararları artan vaka sayılarıyla beraber askıya alınmıştı. Bu noktada yeni değerlendirmelerin yapılacağı toplantı ülke çapında merakla beklenirken "Bu hafta kabine toplantısı var mı, ne zaman ve hangi gün?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili tüm detaylar…

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Koronavirüs salgını sürecinde kritik değerlendirmelerin yapıldığı Kabine Toplantısı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Haftanın üçüncü gününde birçok kişi toplantının tarihiyle alakalı detayları merak ediyor. Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki hafta Pazartesi günü toplanması beklentiler arasında yerini alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA!
En son 29 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılan Kabine toplantısının ardından bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. Ancak yapılması beklenen kabine toplantısının tarihine ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Tarih belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?

SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...

  • Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
  • Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
  • Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.
  • Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı?
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