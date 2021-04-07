Diyanet 2021 takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramının ne zaman başlayacağı ile ilgili son günlerde araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayına çok az bir zaman kanala tatilini iyi geçirmek isteyenler planlarını şimdiden yoluna koymaya çalışırken Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz senelerde uzun tatil yapanların gözü yeni tatil günlerinin süresine çevrildi. İşte, Ramazan Bayramı tarihi 2021!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2021

Ramazan Bayramı tarihi son günlerin en çok araştırılan konusu olmayı sürdürüyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.