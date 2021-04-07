Diyarbakır'da pes dedirten manzara: Damat tarafı maskesiz halay çekti!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 20- 26 Mart tarihli vaka haritasında her 100 bin kişide 36,28 ile 'orta riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'da vaka sayıları, 27 Mart- 2 Nisan verilerine göre 60,05'e ulaştı. İlkbaharın gelişiyle kentte, düğün organizasyonlarının da arttığı gözlendi.