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Giriş Tarihi: 7.4.2021 12:08

'da pes dedirten manzara: Damat tarafı maskesiz çekti!

DHA
Diyarbakır'da pes dedirten manzara: Damat tarafı maskesiz halay çekti!

'ın Bağlar ilçesinde, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay meydana geldi. Düğün öncesi gelini almaya giden damat tarafının, sokakta maskesiz  çektiği anlar böyle görüntülendi...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 20- 26 Mart tarihli vaka haritasında her 100 bin kişide 36,28 ile 'orta riskli' iller arasında yer alan Diyarbakır'da vaka sayıları, 27 Mart- 2 Nisan verilerine göre 60,05'e ulaştı. İlkbaharın gelişiyle kentte, düğün organizasyonlarının da arttığı gözlendi.

Kontrollü normalleşme sürecinde yapılan uyarılara rağmen Bağlar ilçesinde düğün öncesi gelini almaya giden damat ve ailesi, sokakta halay çekti.

Araçlarından düğün müziği çalan 9 kişinin maskesiz olarak halay çekme anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Diyarbakır'da pes dedirten manzara: Damat tarafı maskesiz halay çekti!
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