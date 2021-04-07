Son dakika haberi: Düğün öncesi kavga kundaklama ile bitti! Akrabalarının evini ateşe verdiler

Son dakika haberi: Tokat Merkeze bağlı Kemer Mahallesinde meydana gelen olayda Mehmet Mert'in kızı Leyla Mert'in Perşembe günü düğünü olacaktı. Düğün öncesinde R.M., gelinin babası Mehmet Mert ve Amca Hüseyin Mert ile tartıştı. Tartışma sonrası çıkan arbedede ağzından yaralanan V.M. akrabalarından şikayetçi oldu. Hüseyin ve Mehmet Mert kardeşler polis merkezinden döndükten kısa bir süre sonra evlerinde yangın çıktı.

GÖRGÜ TANIKLARI: KUNDAKLANDI

Yangınla birlikte her iki evde yaşayan ve düğün için il dışından misafir olarak gelen toplam 15 kişi alevler büyümeden kendileri dışarı atmayı başardı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Hüseyin Mert'in evinden başlayan yangın bir kişinin kundaklaması sonrasında başladı. Kısa sürede ahşap binayı ve çatısını saran alevler Mehmet Mert'in evine de sıçradı. Durumun itfaiyeye bildirilmesi ile birlikte yangına hemen müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis, R.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Perşembe günü gerçekleşecek düğünü sonrasında Cuma günü baba evinden ayrılacak olan Leyla Mert'in çeyizinin de yangınla birlikte kül olduğu bilgisine ulaşıldı.