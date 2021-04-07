Dünya Sağlık Günü nedir? 7 Nisan Dünya Sağlık Günü neden kutlanıyor, önemi ne?

Dünya Sağlık Günü'nün gelmesiyle birlikte bugünün anlam ve önemi araştırılmaya başlandı. Her yıl aynı tarihte kutlanan insanların dil, din, ırk ayırt etmeksizin hayatlarını güvenerek emanet ettiği sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü nedir, neden kutlanıyor gibi sorulara da ayrıca yanıt aranıyor. Sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelleri yakınları bugünün tarihini merak ediyor. Dünya Sağlık Günü etkinlikleri ile kamuoyunu sağlıklı yaşama davet ederek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır. İşte Dünya Sağlık Günü önemi ve anlamı!
Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu olan 7 Nisan her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan hafta Dünya Sağlık Günü hakkında merak edilen detaylar şöyle;
Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu olan 7 Nisan her yıl Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Günü için her yıl önemli halk sağlığı sorunlarından birisi belirlenmekte ve çeşitli etkinliklerle gündeme getirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Bu süre içerisinde DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir ara komisyon seçilmiştir. Bu ara komisyon iki yıl süreyle DSÖ'nün görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki ara komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948'de gerçekleşmiştir.
1945 yılında ABD'nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya'lı delegelerin bir "Uluslararası Sağlık Örgütü" kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için Belçika'lı Prof.Dr. Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturmuştur. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptamış, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırlamış ve alınması gereken kararları belirlemiştir.
Sağlıklı yaşayalım, Sağlıklı yaşlanalım…
Dünya Sağlık Günü kutlu olsun. Yaşamı sevin, sağlığınıza dikkat edin. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.
Sağlık en temel hakkımız, tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve eşit sağlık hizmetne her zaman ulaşabilmesi temennimle, "Dünya Sağlık Gününü" kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.
Hastalandığımızda, yaralandığımızda yanlarına koştuğumuz sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü günleri kutlu olsun.
Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüzü kutlarız.
Hayatın tadını doyasıya çıkarmak için ilk kural: sağlık! Sağlık olmazsa yaşam olmaz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun!
Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte sağlığın kıymetini daha iyi anladık. Bizler için sevdiklerinden ayrı kalan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. #DünyaSağlıkGünü