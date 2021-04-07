Eski ürünleri vatandaşa satacaklardı

Gaziantep'te zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ve üretim sorunu olan 6 bin 287 parça gıda ürününe el konuldu.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları iş yeri denetiminde 6 bin 287 adet son kullanma tarihi geçmiş ve üretim sorunu olan gıda ürene tespit etti. Farklı işyerlerinde ele geçirilen ürünlere imha edilmek üzere el konulurken işyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Zabıta ekiplerimizin yaptığı denetimler sonrasında son kullanma tarihi geçmiş 6 bin 287 çeşit ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Bu ürünlerin bir kısmında üretim sıkıntısı bulunuyor" dedi.

Denetimlerin gece gündüz devam ettiğini söyleyen Tahmazoğlu, "2020 yılı içinde 220 bin işyeri denetimi yaptık. Sağlıksız, son kullanma tarihi geçmiş veya kusurlu ürünlerin vatandaşa satılmasına izin vermiyoruz. Yapılan denetimlerden işini iyi yapan esnaf da memnun. Denetimlerimiz hem halk sağlığını koruyor hem de haksız rekabeti önlüyor" diye konuştu.