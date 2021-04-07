Evlat nöbeti yayılıyor, Muş’ta da nöbet başladı

Muş'ta merkeze bağlı Düzkışla Beldesi'nde yaşayan anne Gülbahar Teker, 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammet Emin Teker için Diyarbakır HDP il binası önünde sürdürdüğü eylemini Muş'a taşıdı.

HDP Muş İl Binası önünde evlat nöbetine başlayan anne Teker ve oğlu Cuma Teker ile oğlu Atilla Özcan için eyleme katılan baba Şemsettin Özcan HDP'ye tepki gösterdi.

8 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta vatani görevini tamamladıktan sonra Batman Korik köyünde HDP tarafından kaçırılan oğlu Muhammet Emin Teker için HDP Diyarbakır binası önündeki evlat nöbeti eylemini Muş HDP İl Başkanlığı binasının önüne gelerek sürdüren anne Gülbahar Teker oğlunu istedi.

Oğlunun 22 yaşında olduğunu ve oğlu gelene kadar eylemini sürdüreceğini belirten anne Teker, HDP ye tepki gösterdi.

Çocuğunun getirilmesini isteyen anne Gülbahar Teker, oğlu için HDP binası önünde olduğunu belirtti.

Oğluna dön gel çağrısında bulunan anne Teker, "Muhammed beni seviyorsan, Cuma kardeşini seviyorsan, babanı seviyorsan dönüp gelip, teslim olursun. Bu HDP'nin kanı senin elinde kalmasın. Gel teslim ol. Devlete inan, biz devlete inandık. Biz geldik, iki yıldır senin için buralardayım. Sen gelene kadar da devam edeceğim, buradan gitmeyeceğim. Muhammed gel, teslim ol" dedi.

Baba Şemsettin Özcan'da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Atilla Özcan için eyleme katıldı.