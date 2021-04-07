Eyleme katılan anne, ağlayarak oğlunu istedi

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Eylemin 582'inci gününde Hayriye Akyüz kardeşi Ensari Karaşan için Batman'dan gelen anne Suphiye Yakut ise oğlu İdris için eyleme katıldı. İki ailenin daha eyleme dâhil olmasıyla birlikte sayı 224'e yükseldi.

Dicle Üniversitesi okul öncesi bölümü öğrencisi kardeşi Ensari'nin HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Kardeşine gözyaşları içerisinde seslenen abla Hayriye Akyüz, "Bizim ailenin HDP, PKK ile hiçbir ilgisi yok. Kardeşimi üniversite ortamında kandırıp dağa gönderdiler. Kardeşim Ensari, sen kimseyi öldüremezsin. Sen çocukları çok seversin. Ensari, sen kimsenin evladını yetim bırakamazsın, önce Allah sonra yaşlı hasta annen için gel teslim ol. Sana yalvarıyorum, kapında köle olurum ne olursun gel teslim ol" ifadelerini kullandı.

Batman'dan eyleme katılan anne Suphiye Yakut, 10 yıl önce dağa kaçırılan oğlu İdris'i gözyaşları dökerek HDP'den istedi. İki ailenin eyleme katımı nedeniyle HDP il binası önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan diğer aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.