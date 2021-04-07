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Giriş Tarihi: 7.4.2021 14:01

Eyleme katılan anne, ağlayarak oğlunu istedi

Eyleme katılan anne, ağlayarak oğlunu istedi

'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine, iki aile daha katıldı. Eylemin 582'inci gününde aile sayısı 224'e yükselirken, şu ana kadar 24 anne evladına kavuştu. Eylemi katılan anne gözyaşları dökerek oğlunu HDP’den istedi. Kardeşi için evlat nöbetine katılan abla Hayriye Akyüz: “Ensari kardeşim, sen kimsenin evladını yetim bırakmazsın, Allah ve anne için teslim ol” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Eylemin 582'inci gününde Hayriye Akyüz kardeşi Ensari Karaşan için Batman'dan gelen anne Suphiye Yakut ise oğlu İdris için eyleme katıldı. İki ailenin daha eyleme dâhil olmasıyla birlikte sayı 224'e yükseldi.

Dicle Üniversitesi okul öncesi bölümü öğrencisi kardeşi Ensari'nin HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Kardeşine gözyaşları içerisinde seslenen abla Hayriye Akyüz, "Bizim ailenin HDP, PKK ile hiçbir ilgisi yok. Kardeşimi üniversite ortamında kandırıp dağa gönderdiler. Kardeşim Ensari, sen kimseyi öldüremezsin. Sen çocukları çok seversin. Ensari, sen kimsenin evladını yetim bırakamazsın, önce Allah sonra yaşlı hasta annen için gel teslim ol. Sana yalvarıyorum, kapında köle olurum ne olursun gel teslim ol" ifadelerini kullandı.

Batman'dan eyleme katılan anne Suphiye Yakut, 10 yıl önce dağa kaçırılan oğlu İdris'i gözyaşları dökerek HDP'den istedi. İki ailenin eyleme katımı nedeniyle HDP il binası önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan diğer aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

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Eyleme katılan anne, ağlayarak oğlunu istedi
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