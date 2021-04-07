Feci kazada, ölü sayısı 4’e yükseldi

Van'nın Başkale İlçesinde kamyonet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Taklalar atarak şarampolü uçan araçta sürücü Ayvaz Yılmaz ve Mine Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılan Hayal Tekin ve Cihat Tekin kardeşler ile Keskin Tekin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Tekin kardeşlerde dün gece yarısı hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak kurtarılan Keskin Tekin'in tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 4 kişi Hakkâri'nin Derecik İlçesinde gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi.

Kazada 4 kişinin ölümü Derecik ilçesini yasa boğdu.