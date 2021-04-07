Feribotlarda Covid-19 önlemleri

Tedbirler kapsamında Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek İlçeleri ile Elazığ arasında ulaşım sağlayan feribotlarda, kantin bölümünün ikinci bir karara kadar kapalı tutulmasına, feribotlarda seyahat eden yolcuların, yolculuk esnasında araçlardan inmelerine müsaade edilmemesine karar verildi.

Kurul ayrıca, feribotlarda maske, mesafe ve temizlik denetimlerinin emniyet ve belediye zabıtası eliyle düzenli olarak yapılmasına karar verirken, yolculuk boyunca vatandaşlara yönelik uyarıcı anonslar yapılmasını da oy birliğiyle karar altına aldı.