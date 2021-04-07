Filistinli Siwar'ın ölümünde baba ve abi için müebbet istendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iddialara göre 20 yaşındaki Filistin uyruklu İsrail vatandaşı olan Sibar Keblawi 3. kattan aşağı atlayarak intihar etti. Polis tarafından olayla ilgili olarak yapılan incelemelerde, Siwar Keblawi'nin intihar ettikten sonra düştüğü yerde olmadığını ve eve taşındığını belirledi. Evde yapılan incelemelerde ise polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık ve ölen Keblawi'nin boğazında morluklar olduğunu tespit etti. Yaşanılan gelişmeler ışığında baba Zekherya Keblawi ve abi Yahya Keblawi gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba ve abi Keblawi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İzmit'te Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babasının ve ağabeyinin yargılanmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar baba Zekharya ve abi Yahya Keblawi SEGBİS'te yaşanan bağlantı problemi sebebiyle duruşmaya katılamazken sanık avukatları ve tercüman duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, dosyada delillerin toplandığını belirterek, sanıklar Zekheriya ve Yahya Keblawi hakkında mütalaasını verdi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında Zekheriya ve Yahya Keblawi için Siwar Keblawi'ye karşı "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

MÜTALAA DOSYA İLE UYUŞMUYOR

Zekheriya Keblawi müdafii Nazmi Küçükosmanoğlu savunmasında, "Verilen mütalaa dosya içeriği ile uyuşmamaktadır. Sanıkların kapıyı kırması sebebi maktulu kurtarmak içindir. Ambulans 1 saat 25 dakika sonra arandı deniliyor. ama ambulansın geç gelmesinin sebebi sanıklar değildir. Kendisinin intihar ettiği yerden kaldırılarak eve çıkarıldı deniliyor. ama bu arap kültürü olduğu içindir. Arap kültüründe bir kadının ortalık alanda yatması mümkün değildir. Bu durumu değerlendirirken Arap kültürünü göz önüne almamız gerekiyor." dedi.

YANLIŞ ÇEVİRİLER SEBEBİYLE OLAY BURAYA GELMİŞTİR

Sanık Yahya Keblawi müdafii Sabih Sorucu savunmasında, "Sanık Yahya İsrail'den gelirken kardeşine çikolata ve parfüm getiriyor. Kardeşini öldürmek için gelen biri neden kardeşine hediye alsın? Bu soruşturma özensiz şekilde yapılmıştır. Olay müvekkilimin bir tercüman ile alındığı ifadesinde yapılan yanlış çeviriler sebebiyle buraya getirmiştir. 6 duruşmada tahliye talep edilen sanıklar için dosyaya ne girmiştir de şimdi bu ceza istenmiştir?" dedi. Mahkeme heyeti Sanıklar Zekheriya ve Yahya Keblawi'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talep etmesi sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.