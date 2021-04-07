Gasp mağduru turistlere TÜÇİAD sahip çıktı

Denizden çıktıklarında cüzdanlarının çalındığını fark eden turistler, polisi arayarak yardım istedi.Çinli turistler iletişim kurmakta güçlük yaşadı. Çince harici başka bir dil bilmeyen turistler ile polis uzun süre Google Translate ile iletişim kurmaya çalıştı. Olayın nasıl olduğuna yönelik tüm detaylar ise telefondan bağlanılan tercüman yardımıyla oldu.

TÜÇİAD YETİŞTİ

Parası çalınan Çinli Guan Hang Lin ve eşinin yardımına Türkiye-Çin İşadamları Dostluk Derneği (TÜÇİAD) Başkanı Kemal Koçak ve yönetim kurulu üyeleri yetişti. Başkan Koçak, TÜÇİAD yönetimi olarak Çin'li konuklarımıza sahip çıktık, Pazar günü olmasına rağmen Çince bilen yönetim kurulu üyelerimizle karakolda ifadelerinin sağlıklı alınmasına yardımcı olduklarını da belirten Koçak, "Para transferi yaparak parasız kaldıkları için büyük üzüntülerini sevince çevirdik. Konyaaltı ilçemizde bulunan Uygur restoranda bir moral yemeği verdik. Konuklarımızın kızgınlıkla ülkelerine dönme fikrini tatili uzatarak yaptık. Kapadokya yönlendirdik. Kapadokya da oteliyle turizme hizmet eden bir üyemizin transferlerini yapmalarını ve o bölgeyi tanıtım turu yaptırmak üzere planlama yaptık" dedi.

TÜRKİYE'NİN İMAJINI ZEDELENMESİNE İZİN VERMEDİK

Türkiye-Çin İşadamları Dostluk Derneği (TÜÇİAD) Başkanı Kemal Koçak yaptıkları çalışma ile Türkiye'nin imajının zedelenmesine izin vermediklerini söyledi. Özellikle Uzak Doğudan gelen turistlerin ülkemizde çok ciddi harca ma yaptığın da belirten Koçak, "Bir kişi ülkemizden mutlu ayrılırke en az yüz kişinin gelmesini sağlar. Bu insanlar butik otelde kalır, çok alışveriş yapar ve Türkiye'nin güzelliklerini paylaşır. Bu insanların ülkemizden mutlu ayrılması çok öneli. Daah öncede Cin'li iki gazetecinin Aspendos gezisinde kiraladıkları aracın çamları kırılıp fotoğraf makinaları ve pasaport ile cüzdanları çalınmıştı. Biz devreye girdik. Ttüm ihtiyaçlarını giderip geçici pasaportlarını çıkartıp ülkelerine göndermiştik" diyerek konun önemine dikkat çekti.