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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Genç’in ilim hazinesi Millet Kütüphanesi’nde

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Genç’in ilim hazinesi Millet Kütüphanesi’nde
Türkıye'nin en önemli ilim adamı ve kitap meraklılarının eserleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde toplanmaya devam ediyor. Geçen ay, 87 yaşında akciğer kanserine yenik düşen iktisat tarihçisi Dr. Mehmet Genç'in kütüphanesi de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı. 60 yıl boyunca arşivlerde yaptığı araştırmalarla çok büyük katkılar sunan Mehmet Genç'in 15 bin ciltlik kütüphanesinin yanı sıra, 100 klasörü aşan araştırma notları Millet Kütüphanesi'nde yer alacak. Dijital ortamda taranarak araştırmacıların istifadesine sunulacak kütüphane ve araştırma notları, alanında en yetkin isimlerin çalışmalarını da içeriyor.
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Genç’in ilim hazinesi Millet Kütüphanesi’nde
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