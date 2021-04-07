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Giriş Tarihi: 7.4.2021 16:03 Son Güncelleme: 7.4.2021 16:12

Gökbörü Nedir? TDK'ya göre ?

Gökbörü Nedir? TDK'ya göre Gökbörü Ne Demek?

Eski Türk devletinde adı geçen merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde de ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde bu kelimenin duyulmasıyla birlikte Gökbörü nedir, ne demek gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Birçok tarihi kaynakta Gökbörünün şans ve bereket getirdiğine inanılır. Türklere Tanrı tarafından kurtarıcı ve yol gösterici olarak gönderildiğine de inanılıyor. Gökbörü kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde, tüyleri gök renginde olan bozkurt anlamına gelmektedir.

Türkler için gökbörü geçmiş dönemde büyük önem taşıyordu. Günümüzde tarihi konulu dizilerde adını duyduğumuz Gökbörü kelimesinin anlamını merak ederiz. Kuruluş Osman 50.bölümde Cerkutay'ın hain olmadığının ortaya çıkması en çok Aygül'ü rahatlatırken, Osman Bey, Cerkutay'a Böke'nin kendisine neden Gökbörü dediğini sordu. Cerkutay'ın yanıtı ise "Ruhlar ona sendeki kanı göstermiş beyim" oldu. Buna göre, Gökbörü nedir, Gökbörü ne demek?

GÖKBÖRÜ NEDİR?

Gökbörü kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde, tüyleri gök renginde olan bozkurt anlamına gelmektedir.

GÖKBÖRÜ NEDİR, NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) kişi adları sözlüğü ile Gökbörü anlamı ve tüm detayları şöyle;

TDK güncel sözlüklerinde yer alan kişi adları sözlüğünde yer alan bilgilere göre kökeni Türkçe olan ve cinsiyeti Erkek olan kelimenin anlamı Kurt olarak açıklanıyor. Kimi kaynaklarda tüyleri gök renginde olan kurtlar için de kullanıldığı belirtilenler arasında yer alıyor.

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Gökbörü Nedir? TDK'ya göre Gökbörü Ne Demek?
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