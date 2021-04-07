‘İngiliz Kovid varyantı vakalarının çoğu Türkiye’den geldi’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, şu anda Rusya'da 103 İngiliz ve 10 Afrika koronavirüs varyantı saptandığını açıkladı. Popova, vakalarının çoğunun Türkiye'den gelen yolcular tarafından getirildiğini söyledi. Popova, koronavirüsün yayılmasıyla mücadele için kurulan koordinasyon konseyinin başkanlık toplantısında yaptığı açıklamada, "Hem İngiliz hem de Güney Afrika varyantı farklı ülkelerden getirildi, ancak sadece Türkiye'den her iki versiyon da farklı kişiler tarafından ve farklı zamanlarda getirildi" dedi. Rusya vatandaşlarının seyahatlerinin çoğunun Türkiye'ye yapıldığı, bu nedenle Türkiye ile ilgili durumun özel kontrol altında tutulduğu vurgulandı. Türkrus.com