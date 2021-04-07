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Giriş Tarihi: 7.4.2021 09:50

'da kız kavgası! Tekme tokat saldırdılar!

DHA
İstanbul'da kız kavgası! Tekme tokat saldırdılar!

Sultangazi'de, dehşet dolu anlar yaşandı. Tekstil işçileri, kız meselesi yüzünden tartıştı. Olay büyüyünce taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

İstanbul Sultangazi'de geçen çarşamba iş çıkışı saatlerinde tekstil firmasında çalışan işçiler arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırada bir kişi çalışma arkadaşları tarafından feci şekilde dövüldü.

O ANLAR KAMERADA

Trafiğin işlek olduğu saatte gerçekleşen kavga, cep telefonu kamerası ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun önce tartıştığı daha sonra kavga ettikleri görülüyor.

Bir işçi, çalışma arkadaşları tarafından darp edilirken, bazı işçilerin de kavgayı ayırmak istediği kameralara yansıyor. Kavga sırasında kendini korumak isteyen kişi aldığı darbeler sonucu yere yığılıyor. Ardından çalışma arkadaşları tarafından tekme tokat dövülüyor.

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İstanbul'da kız kavgası! Tekme tokat saldırdılar!
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