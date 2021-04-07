İstanbul'da kız kavgası! Tekme tokat saldırdılar!

Bir işçi, çalışma arkadaşları tarafından darp edilirken, bazı işçilerin de kavgayı ayırmak istediği kameralara yansıyor. Kavga sırasında kendini korumak isteyen kişi aldığı darbeler sonucu yere yığılıyor. Ardından çalışma arkadaşları tarafından tekme tokat dövülüyor.