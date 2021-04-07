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Giriş Tarihi: 8.4.2021 03:19

'de korkunç kaza! 30 metre sürüklendi

DHA
İzmir'de korkunç kaza! 30 metre sürüklendi

'in ilçesinde, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Dabak (27), yaklaşık 30 metre sürüklenerek hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. Oğuzhan Dabak yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı. Sürücü Dabak, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kask takmadığı ileri sürülen Dabak'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de korkunç kaza! 30 metre sürüklendi
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