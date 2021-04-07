Son dakika: İzmir'de minibüsün çarpmasıyla ölen Simay'la ilgili kahreden detay! Gözyaşları sel oldu...

"KIZIMIN HAKKINI ARAMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Kazada ihmal olduğunu savunan acılı baba Oktay Karadumanlı, "Deprem nedeniyle yapılan uygunsuz yıkımlar sebebiyle kızım karşı yönden gelen bir minibüsün altında kaldı. Bu konuyla ilgili her yere başvuracağım. Kızımın hakkını aramak için ne gerekiyorsa yapacağım. Yıkım yapılan yerde hiçbir işaret veya işaretçi bulunmuyordu.