Kadın liderlere acil yardım çağrısı!

TAHA AYHAN: KADINLAR PANDEMİDE BÜYÜK LİDERLİK ÖRNEĞİ SERGİLEDİ

Kadınların salgın döneminde yönetim, diplomasi, sosyal ve politik değişim alanlarında büyük bir liderlik örneği sergilediğini kaydeden ICYF Başkanı Taha Ayhan ise "Hepimiz inanılmaz kadın rol modellerine tanık oluyoruz. Bugünün kadınları, pek çok başka kadının, erkeğin ve çocukların geleceğin gerçek liderleri olmaları için yol açmaya devam ediyor" dedi. Bu olağanüstü başarılara rağmen genç kadınların hedeflerine ulaşma ve daha iyi hayat yaşama yolunda karşılaştıkları karmaşık sorunların, zorlukların görmezden gelinemeyeceğine dikkati çeken Ayhan, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için genç kadınları ve kadın lider adaylarını güçlendirmek en büyük önceliğimizdir. Kadın liderler yerleştirmek, desteklemek ve teşvik etmek için daha uyumlu çabalara ihtiyacımız var" diye konuştu.