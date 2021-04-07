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Giriş Tarihi: 7.4.2021 13:28

Kamyon ile otomobil kafa kafaya girdi! Önüne aldığı aracı metrelerce sürükleyip kaçtı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kamyon ile otomobil kafa kafaya girdi! Önüne aldığı aracı metrelerce sürükleyip kaçtı

İstanbul ’de seyir halinde bulunan hafriyat kamyonu ile akaryakıt istasyonundan çıkış yapan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kamyonun önüne alarak metrelerce sürüklediği otomobil, park halinde bulunan üç araca çarparak dururken, kamyon şoförü ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kaza Sultangazi-Arnavutköy yolu üzerinde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yola girmeye çalışan bir otomobil ile aynı yolda seyir halinde bulunan bir kamyon kafa kafaya girdi. Kazaya rağmen frene basmayan kamyon şoförü, önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi. Kamyonun önüne aldığı otomobil, park halinde bulunan 3 otomobile çarparak dururken, kamyon şoförü ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Otomobilin içerisinde bulunan biri sürücü biri yolcu iki kişi hafif yaralanırken, kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar oluştu.

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Kamyon ile otomobil kafa kafaya girdi! Önüne aldığı aracı metrelerce sürükleyip kaçtı
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