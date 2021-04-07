Kapkaççı dehşeti kameralara yansıdı

Adana merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İ. (19), evli olan ablası Tuğba A.'nın cep telefonunu satmak için internete ilan verdi. Bir süre sonra ismi belirlenemeyen kişi, cep telefonunu almak için Ali İ. ile irtibata geçti. İnternet üzerinden 900 TL'ye anlaşan taraflar, buluştu.

Buluşma noktasına plakasız hafif ticari araçla gelen kişi, bakmak için Ali İ.'den cep telefonunu istedi. Cep telefonunu alan şüpheli aracına binip kaçmak istedi. Araca tutunan Tuğba A. ile kardeşi Ali İ., metrelerce sürüklendi. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kolundan ve başından yaralanan Tuğba A., ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Polis olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.