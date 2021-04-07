Karaman'da duygulandıran olay! Doğum sancısı çeken kedi diş kliniğine geldi

Dışarıya çıktığımızda baktık ki kedi kapının önüne yatmış ve bizden yardım istiyordu. O esnada biz de elimizdeki imkanlarla kedinin doğumunu gerçekleştirdik. Kedinin o halini görünce duygulanmamak mümkün değil. Kedi daha sonra kendini bize bıraktı. Sonra da 4 tane yavrusu oldu. Beni bu durum çok etkiledi, neredeyse ağlayacaktım" dedi.