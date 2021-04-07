Kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölçük Kasabasında meydana gelen olayda 1 kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük kasabasında bulunan Gölcük Başı Piknik Alanı yakınlarında yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekibi yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Jandarma tarafından yapılan açtırmada ölen kişinin İmdat Aydın(42) olduğunu tespit edildi.

Yeşilgölcük kasaba etrafındaki güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen Jandarma İmdat Aydın'ın en son belediye bahçesinde kayın biraderi İbrahim A. ile görüştüğünü tespit eden jandarma ekipleri, şüpheli İbrahim A.yı evinde gözaltına aldı.

İbrahim A. jandarmadaki ifadesinde İmdat Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının işlemleri devam ediyor.