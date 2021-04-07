Kıraathanede silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, ilçenin Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan peynir pazarında bulunan kıraathanede meydana geldi.



Alınan bilgilere göre; Peynir pazarında bulunan kıraathanede 2 grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada kimin ateşlendiği belirlenmeyen olayda silah veya silahlardan çıkan mermilerle 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı.



Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.