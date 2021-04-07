Kırıkkale’de meslek lisesi atölyesinde teknik inceleme

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberinde akademisyenlerle birlikte meslek lisesi atölyelerinde inceleme yapıldı.

KAZANIMLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIR

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kökrek ve Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Çam ile Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ersöz ilçedeki Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki alanlara ait atölye ve laboratuvarlarda incelmelerde bulundu. Okul Müdürü Çetin Yıldız'dan okulla ilgili bilgiler alan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğrul Çam, ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin küçük yaşlarda elde etmiş oldukları kazanımların büyük önem taşıdığını söyledi.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Gençlerin gelecekte nitelikli bir istihdamın yapılabilmesi için donanımlı olmaları gerektiğini hatırlatan Çam, "Lise düzeyinde öğrencilerimiz bazı mesleklerle tanıştırılmış oluyor. Bugünkü incelemelerimizde gördük ki, öğrencilerin hayata, iş dünyasında hazırlanabilmeleri için önemli yatırımlar yapılmış durumda. Bizler de Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak bu genç kardeşlerimizin daha donanımlı olmaları için her türlü desteği vermeye hazırız." dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kökrek de, meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin beceri eğitimleri sayesinde önemli mesleklerin yeniden iş dünyasında yerini almaya başladığını söyledi.



İLK ADIMLARINI ATMIŞ OLUYORLAR

Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 1950 yılından itibaren binlerce öğrenciye meslek kazandırdığını belirten Kökrek, "Bugün Kırıkkale Üniversitesi'nden gelen akademisyenlerle birlikte okulumuzun atölye ve laboratuvarlarında teknik ekipmanlarla ilgili bir inceleme yapmış olduk. İnceleme sonucunda mevcut durumumuzla ilgili bir raporlama çalışmamızı da elde etmiş olacağız. Okulumuzda halen devam etmekte olan Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı, Makine Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojileri ve Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme alanlarına ait atölyelerde önemli fonksiyonları bulunan teçhizat ve ekipmanlar bulunmaktadır. Burada bunlarla ilgili detaylı bir inceleme yapmış olduk. Okulumuzdaki öğrencilerimiz öğretmenlerimizin teorik ve beceri eğitimleri sayesinde küçük yaşlarda meslek sahibi olmanın ilk adımlarını atmış oluyorlar." dedi.



DESTEK SAĞLANDI

Meslek liseleri sayesinde aynı zamanda üretken olmanın da temellerinin atıldığını hatırlatan Kökrek, ilçede bulunan her kademedeki öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları ve imkanları doğrultusunda teknik ve bilimsel imkanların seferber edilerek eğitim öğretime destek sağlandığını sözlerine ekledi. Öğrencilerle de bir süre görüşme yapan heyet, daha sonra okuldan ayrıldı.