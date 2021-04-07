Kızılay Ramazan'da 8 milyondan fazla insana yardımı hedefledi



Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca da sosyal yardımlarını sürdürecek. Ramazan ayı için "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!" sloganıyla kampanya başlatan Türk Kızılay, bir yandan gerçek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına destek olurken diğer yandan da modern ve örnek projeleriyle hayırseverlere farklı çözümler sunuyor.



Kızılay'ın ülke geneline yayılmış şubelerinin yapmış olduğu detaylı sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların ihtiyaçları Ramazan ayında da karşılanmaya devam edecek. İhtiyaç sahiplerinin kapısını gıda kolisi, sıcak yemek veya maddi destek olarak aralamak isteyen hayırseverler, başlatılan kampanya sayesinde milyonları sevindirecek.



İYİLİK ORDUSU SEFERE ÇIKIYOR



Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kovid pandemisinin dünyayı esir aldığı atmosferde Ramazan ayını idrak edeceğiz. Ramazan bir seferberlik ayı, büyük bir iyilik ordusu olarak sefere çıkıyoruz. Yoksulluğun ve ihtiyacın daha fazla arttığı bu dönemde yardımlaşmanın önemine vurgu yapıyoruz. 153 yıldır milletimizin gücüyle kesintisiz yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu yıl da milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygusuna güvenerek yola çıkıyoruz" dedi. Genel Başkan Kınık bu yılki büyük Ramazan kampanyasının detaylarını şu şekilde paylaştı:



8 milyon ihtiyaç sahibine 225 milyonluk yardım



"Kızılay bu yıl 225 milyon TL değerindeki yardım malzemelerini şubeleri, temsilcilikleri ve 60 bin gönüllüsüyle 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı planlıyor. Bağışçıların desteğiyle yardım miktarının arttırılması hedefleniyor.



Yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği veren Kızılay, yurt genelindeki 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla 2 milyon 256 bin kişilik iftarlık yemek vererek Ramazan bereketini yaşatacak. Yaklaşık 570 bin kavurma konservesiyle de 2 milyon 280 bin ihtiyaç sahibine destek verilecek.



KIZILAY 206 BİN AİLEYE HANE BAŞI 500 TLDEN 103 MİLYON TL NAKDİ DESTEK VERECEK



Kızılay, 206 bin aileye hane başı 500'er TL'den 103 milyon TL'lik nakdi destek sağlayacak. Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. Özellikle afetlerden etkilenen İzmir, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli ve Giresun illerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 23 milyon TL değerinde nakdi yardım ulaştırılarak toplam 103 milyon TL değerinde nakdi yardım sağlanacak. Bunların bir kısmı TC kimlik numaralarıyla banka hesaplarına bir kısmı da cep telefonları aracılığı ile gönderilecek.



10 MİLYON TL MOBİL ALIŞVERİŞ ÇEKİ GÖNDERİLECEK



Belirlenmiş marketlerle yapılan iş birlikleri kapsamında Kızılay şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine mobil alışveriş çekleri ulaştırılacak. 40 bin aileye SMS ile gönderilecek 250 TL'lik mobil alışveriş kodu ile toplamda 10 milyon TL değerinde destek verilecek. Bu ailelerimize ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri ürünü tercih etme imkanı sağlanacak. Bunlarla sadece temel ihtiyaç ürünleri alınabilecek.



GIDA KOLİLERİ 700 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNİ MUTLU EDECEK



Geleneksel yardım yöntemlerimizden biri olan Kızılay gıda kolileriyle bu yıl da binlerce ailenin Ramazan sofrası bereketlendirilecek. İçerisinde Ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuz bulunan 120 TL değerindeki toplam 175 bin adet gıda kolisiyle de Ramazan ayı boyunca 700 bin kişilik yardım ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak. Zincir marketlerde kurulan stantlara da vatandaşlarımız gıda kolisi bağışında bulunabilecek.



TÜRKİYE GENELİNDE 400 BİN ÇOCUĞA İKRAM PAKETİ DAĞITILACAK



300 bin kişilik giyim yardımının yanı sıra dezavantajlı çocukları da unutmayan Kızılay, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin çocuğa ikram paketlerini ulaştırarak çocukların neşe kaynağı olacak.



YURTDIŞINDAKİ MAZLUMLARA YARDIM ELİ UZATILACAK



Yurt dışında Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, KKTC, Kosova, Makedonya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere toplam 18 delegasyonu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine milletin merhamet eli olacak olan Kızılay, 963 bin ihtiyaç sahibine yardım yapacak.



102 BİN GIDA KOLİSİ ARAKANLILARA, BANGLADEŞLİLERE SURİYE VE YEMENDEKİ MAĞDURLARA 241 BİN KİŞİLİK İFTARLIK VE 110 BİN KİŞİYE KIYAFET YARDIMI YAPILACAK



Ayrıca, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde çıkan ve 55 binden fazla göçmenin etkilendiği yangının ardından mağdur olan Arakanlılara Ramazan ayında da yardım ulaştırmaya devam edilecek. Gıda yardımları kapsamında Bangladeş'e 20 bin, Suriye'ye 20 bin, Yemen'e 10 bin diğer ülkelere de 52 bin adet gıda kolisi olmak üzere toplamda 102 bin gıda kolisi 612 bin insana ulaştırılacak. Covid-19 kuralları çerçevesinde çalışmalarını yürütecek olan Kızılay ekipleri, 241 bin kişilik iftarlığın yanı sıra 110 bin kişiye bayramlık kıyafet yardımı yapacak.



YETİMLER SEVİNDİRİLECEK



Her sene Ramazan ayının 15. günü olan Dünya Yetimler Gününde, ülkemizde ve Delegasyonlarımızın bulunduğu ülkelerde yetim çocukları sevindirecek ve onlara yönelik başlatacağımız "Kılavuz Kaptan" projemizin başlangıcını gerçekleştireceğiz.



Hayırseverler için kolay bağış yöntemleri



Yurt içi-Yurt dışı Gıda Yardımı, Çocuk Kolisi, Bayramlık, Yurt içi-Yurt dışı İftar Sofralarına destek olabilecek olan bağışçılar; bir aylık gıda yardımı için 120 TL ve katlarında bağış yapabilirken tüm operatörlerden 1877'ye FİTRE ve FİDYE yazarak 28 TL'lik, BAĞIŞ yazıp 2868'e mesaj atarak da 10 TL'lik bağış yapabiliyor.



Ayrıca, www.kizilay.org.tr'den kredi kartıyla online, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışları ile zekâtlarını ulaştırabilecekler.



1 MİLYON HANEDEN FİTRE VE FİDYE BAĞIŞI HEDEFLENİYOR



2021 Ramazan ayı kapsamında Kızılay olarak belirlediğimiz yardım hedeflerimizi, hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla daha da büyütmek ve daha çok ihtiyaç sahibinin sofrasına Ramazan bereketini taşımak istiyoruz. Bu kapsamda 1 milyon haneden Fitre-Fidye desteği almak iyilik yolculuğumuzda bizlere güç verecektir."