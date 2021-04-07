Kocaeli emniyetinden beğeni toplayan paylaşım

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Her yıl 6 ve 10 Nisan tarihleri arası kutlanan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'de, sosyal medya hesaplarından anlamlı bir paylaşım yaptı. Kocaeli'nin değişik noktalarından, emniyetin değişik birimlerinin yer aldığı video oldukça beğenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu bu videoyu "Türk Polisi 176 yıldır gücünü yasalardan ve Aziz Milletinden alarak, Devletinin ve Milletinin bölünmez bütünlüğünü mukaddes bilip, bu uğurda tereddüt etmeden can verecek azim ve kararlılıktadır" mesajını verdi.