Kocaeli'de feci kaza! Bir araç bariyere saplandı: 2 yaralı

D-100 Karayolu üzeri Kocaeli Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Oğuzhan Yıldız idaresindeki 41 ABA 937 plakalı otomobil, Kirazlıyalı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere saplandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Yıldız ve ismi öğrenilemeyen yanındaki arkadaşı ekiplerin müdahalesi sonucu araçtan çıkartıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtan çıkartılan yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan sürücü Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken ismi öğrenilemeyen arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.