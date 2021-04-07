Kocaeli’nde, doktorlar beyaz önlükleriyle sokağa indi

Ülkemizde ve ilimizde yükselişe geçen koronavirüs vakaları sonrası İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Şeref Kasımoğlu, Personel Hizmetleri Başkanı Coşkun Güler, Kamu Hastaneleri Başkanı Ahmet Sarıışık ve sağlık çalışanları, beyaz önlüklerini giyip ellerine aldıkları afişler ile İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi. Beyaz önlükleri ve afişleriyle Yürüyüş Yolunu baştan sona dolaşan Pehlivan ve sağlık personeli vatandaşın görüşlerini de dinledi.

ONLARIN DA FİKİRLERİNİ ALMAK İSTEDİK

Her zaman vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesi için mücadele ettiklerinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan, "Pandemi sürecinin başından buyana tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsle amansız bir mücadele içerisindeyiz. Maalesef son günler vaka sayıları ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bir artış gösterdi. Bu yüzden maske, mesafe ve hijyene daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede her zaman sahadayız ama bu kez farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. Esnafımızın, vatandaşımızın halini hatırını sorup gerekli uyarılarda bulunarak, onların da fikirlerini almak istedik."

TEK BAŞINA KAZANILACAK BİR SAVAŞ DEĞİL

Kalabalık ortamlara mümkün oldukça girmemek gerekiyor. Etkinliklerden, taziyelerden, düğünlerden kesinlikle kaçınılmalı. Aşı sıra gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerekiyor. Bizler sağlık orduları olarak her zaman göreve hazırız ama vatandaşımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Bugün ki etkinliğimiz de gördük ki insanların tepkileri çok olumlu oluyor. Zaten artık herkes kurallar konusunda daha hassas bir tavır takınıyor. Bu sadece sağlık personelinin mücadelesiyle kazanılacak bir savaş değil. Birlikte mücadele verdiğimiz takdir de zaten vaka sayıları düşecek ve sağlıklı günlere geri döneceğiz" dedi.