Kocaeli’nde dönüşüm için imzalar atıldı

Kocaelı'nde "riskli alan" ilan edilen Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak 1105 konut için Büyükşehir Belediyesi ve hak sahipleri arasında protokol imzalandı. Kadıköy Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediyesinden devralınan, konutların 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edileceği projede yatay mimariye dikkat edileceğini söyledi. Cedit Mahallesi'nin yanı sıra Dilovası Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Sazlıdere'nin çözüme kavuşturulması, millet bahçeleri ve Barbaros Mahallesi'ndeki evlerin taşınması gibi yatırımların da gündemlerinde olduğunu aktaran Büyükakın, seçimden önce vaatte bulunup kaçmadıklarını vurguladı. AA