Korona mevlidi

Trabzon'da vefat eden bir kişi için 3 gün art arda düzenlenen mevlide katılan 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Mart- 2 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasına göre, yüksek riskli iller arasında bulunan Trabzon'da her 100 bin kişide 278.24 olan vaka sayısı 353.49'a yükseldi. Geçtiğimiz hafta Pelitli mahallesindeki bir evde vefat eden bir kişi için 3 gün art arda mevlit okutuldu. Mevlide katılan 15 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, mevlide katılanların belirlenmesi için çalışma başlatırken, kentte vaka sayının artmasından endişe ediliyor.