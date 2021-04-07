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Giriş Tarihi: 7.4.2021 19:33 Son Güncelleme: 7.4.2021 19:35

'ndaki otelde unutuldu! Lobi partisine baskını

Kuşadası'ndaki otelde koronavirüs unutuldu! Lobi partisine polis baskını

'ın ilçesinde, bir otelin lobisinde loş ışık ve müzik eşliğinde alkol alıp, kurallarını hiçe sayan kalabalık grubun eğlencesi baskınıyla sona erdi. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan'da ilçe merkezinde bulunan bir otelin lobisinde yasak olmasına rağmen loş ışık ve müzik eşliğinde alkol tüketildiğini, içeridekilerin sosyal mesafe kurallarına uymadan oturdukları ihbarını aldı.

PARTİCİLERE CEZA YAĞDI

İhbarı değerlendiren ekipler, otele operasyon düzenledi. Polis, işletme ve içeridekiler hakkında sosyal mesafe, maske ve kısıtlama kararlarına aykırı hareket etmekten idari işlem başlatılıp, para cezası uyguladı.

POLİSİ GÖRÜNCE MASKEYE SARILDILAR

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, otelde polisi görenler hemen maskesine sarıldı.

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Kuşadası'ndaki otelde koronavirüs unutuldu! Lobi partisine polis baskını
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