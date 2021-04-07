Kuşadası'ndaki otelde koronavirüs unutuldu! Lobi partisine polis baskını

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan'da ilçe merkezinde bulunan bir otelin lobisinde yasak olmasına rağmen loş ışık ve müzik eşliğinde alkol tüketildiğini, içeridekilerin sosyal mesafe kurallarına uymadan oturdukları ihbarını aldı.