Lise öğrencisi Songül Yoluk'tan 9 gündür haber alınamıyor

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

5 çocuk babası inşaat işçisi Tacettin Yoluk, kızı Songül'ün hayatından endişe ettiklerini söyledi. Songül'e eve dönmesi çağrısında bulunan Yoluk, "Geçtiğimiz hafta salı günü Songül evden dışarı çıkıyor. Gittiği günden bu yana da kendisinden haber alamıyoruz. Songül'ün hayatından endişe ediyoruz.

"KIZIM, ALLAH RIZASI İÇİN EVİNE DÖN"

Lütfen kızım neredeysen emniyet güçlerini arayarak yerini bildir, bizi ara. Hayatından endişe ediyoruz. Lütfen kendini de bizi de perişan etme. Allah rızası için evine dön. Tek başına olmadığından kesinlikle eminim. Sen bunu yapacak kapasitede bir çocuk değilsin. Ben çocuklarımın huyunu çok iyi bilen bir insanım. Sen evi terk edip gidecek bir insan değilsin" diye konuştu.