Lütfen kurallara riayet edin

Geçtiğimiz haftalar itibariyle turuncu görünümüyle yüksek riskli olan Kırıkkale, son iki haftadır vaka artışlarıyla kırmızı kategoride yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 100 binde 114.46 vaka sayısı bu hafta 179.76'ya yükseldi. Mart ayının ilk haftası itibariyle kademeli şekilde yeniden normalleşmeye başlanılmasıyla bazı rehavetlerde ortaya acı tabloyu gözler önüne serdi. Ev, eş, dost, akraba, komsu gibi ziyaretlerin yapılmaması noktasında uyaran uzmanlar, artışın önüne geçilmesi için kesinlikle kurallara uyulmasını istiyor.

ALINAN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Bu kapsamda İl Pandemi Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında, kurul üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Salgına karşı herkesi daha dikkatli olmaya davet eden Sezer, "Elimizden geldiğinin daha fazlasını göstererek kurallara riayet etmeliyiz" dedi. Toplantıda Kırıkkale'de son dönemlerde artış gösteren vaka sayıları Kaymakamların video konferans üzerinden katıldığı toplantıda, günlük ve haftalık vaka sayıları da göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmelerde, tedbirler görüşüldü.