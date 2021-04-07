Diyarbakır'da dehşet dolu anlar! Sinir krizi geçirip evini yaktı...

Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.B., evde sinir krizi geçirdi. Ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerini gören S.B. evdeki eşyalara zarar verdikten sonra bu kez odasını ateşe verdi. Çağırılan itfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.