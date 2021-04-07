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Giriş Tarihi: 7.4.2021 09:33 Son Güncelleme: 7.4.2021 09:36

Son dakika haberi: 'daki makas atan minibüs sürücüsü bulundu! Gözaltına alındı, cezayı yedi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi: İstanbul'daki makas atan minibüs sürücüsü bulundu! Gözaltına alındı, cezayı yedi

Son dakika haberi: ’da trafikte seyir halindeyken makas atan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Hem trafik güvenliğini hem de insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren o trafik magandasına bin 483 lira ceza kesildi.

Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de bir minibüs sürücüsü, 2 Nisan Cuma günü D-100 Kuzey Yol Acıbadem mevkisi üzerinde makas attı. "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi" konusuyla ilgili olarak soruşturma açan ve detaylı inceleme başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; plakası saptanan minibüsün sürücüsü E.T.'nin açık kimliğini de tespit etti. Hem trafik güvenliğini hem de insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren E.T. isimli sürücü; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nde görevli sivil trafik polisleri tarafından gözaltına alındı. Trafik magandası E.T.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Makas Atmak" içerikli 46/2G ve "Yakın Takip" içerikli 56/1C maddeleri kapsamında bin 483 lira idari para cezası kesildi.

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Son dakika haberi: İstanbul'daki makas atan minibüs sürücüsü bulundu! Gözaltına alındı, cezayı yedi
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