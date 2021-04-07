Merada koyun otlatan çocuk ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde gece saatlerinde duyulan silah sesinin ardından koyun otlatan 12 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Olay; Çermik ilçesine bağlı kırsal Örenkuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; Gece saatlerinde Örenkuyu Mahallesi yakınlarında silah seslerini duyan mahalle sakinleri çevrede inceleme yaptı. Mahalle sakinlerinin incelemesinde silah sesinin hemen ardından merada koyun otlatan 12 yaşındaki Ali Çelik'i yaralı halde buldu.



Merada koyun otlatırken isabet eden mermiyle ağır yaralanan 12 yaşındaki Ali Çelik, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Çelik, Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Jandarma olayın ardından silahı ateşleyen kişi ya da kişileri bulmak için olayla ilgili soruşturma başlattı.