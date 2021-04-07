Meteoroloji uzmanından son dakika uyarısı: Perşembe gününe dikkat!

KAFALAR KARIŞMAMALI!

Küresel ısınmadan dolayı bahar ayları bir sıcak, bir soğuk olacak. Eskisi gibi kararlı bir hava dengemiz yok. Maalesef sabah ayrı, öğlen ve akşam ayrı sıcaklık değerleri görülecek. Mesela sıcaklık 18 derecelere ulaşacak akşam saatlerinden itibaren 6 derecelere kadar düşecek, sabaha karşı ise 4 dereceye kadar düşecek ve yağışlı başlayacak ve rüzgar da çok hızlı bir şekilde kuzeye dönecek...