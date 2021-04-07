Meteoroloji uzmanından son dakika uyarısı: Perşembe gününe dikkat!

Son dakika... Türkiye'nin birçok yerinde hava muhalefeti nedeniyle olumsuz durumlar yaşanıyor. Perşembe günü lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceği ifade ediliyor. Meteoroloji uzmanı Güven Dr. Özdemir A Haber'e özel yaptığı açıklamalarında İstanbullular için yarın (Perşembe günü) için önemli uyarılarda bulundu. Kuzey Ege, Ayvalık ve Gökçeada açıklarında kuvvetli lodosun halen etkili olduğunu ifade eden Özdemir, 'Çok dikkatli olmak lazım' diyerek uyardı.
Son dakika! Uzman isimden kritik uyarı! "Fırtına bekleniyor!" | Video
Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;
SOBA VE DOĞALGAZ ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI
Yarından itibaren Marmara'da yıldız ve poyrazdan yine kuvvetli esecek. Bu lodos Doğu Anadolu'da bugün ve yarın etkili olacak. Ancak Cuma günü yıldıza dönecek. Lodos, kar erimelerini de körükleyecek. Çığ düşmesi, kar erimesi ve soba-doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.
TEDBİR ALINMALI
Ani yağışlar, küresel ısınmadan dolayı ısı adalarının, metropoller üzerinde şehirler üzerinde oluşmasından dolayı İzmir'de olduğu gibi hızlı bir şekilde kuvvetli rüzgarların lokal etkisi de görülebiliyor. Meteoroloji bu konuda çok güzel çalışıyor. Uyarıları çok iyi... Yağış uyarıları duyulduğunda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Kuvvetli rüzgar uyarıları yapıldığında muhakkak vatandaşlarımızın araçlarını, diğer kıymetli mallarını ve kendilerini emniyet altına almaları gerekiyor.
DAHA SIK RASTLAYACAĞIZ
Bahar ayları olduğu için buna sık rastlayacağız. İşte dolu yağabilir, kuvvetli yağış ve fırtınalar olabilir. Bu baharın özelliği...
KAFALAR KARIŞMAMALI!
Küresel ısınmadan dolayı bahar ayları bir sıcak, bir soğuk olacak. Eskisi gibi kararlı bir hava dengemiz yok. Maalesef sabah ayrı, öğlen ve akşam ayrı sıcaklık değerleri görülecek. Mesela sıcaklık 18 derecelere ulaşacak akşam saatlerinden itibaren 6 derecelere kadar düşecek, sabaha karşı ise 4 dereceye kadar düşecek ve yağışlı başlayacak ve rüzgar da çok hızlı bir şekilde kuzeye dönecek...
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!
Kronik hastalıkları olanlar ani hava değişikliklerine karşı daha dikkatli olmalı. Yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın akşamdan itibaren pek dışarıya çıkmamaları, tedbirlerini almaları lazım. Hakikaten üst üste geliyor bunlar ve koronavirüsten daha tehlikeli oluyor.
SON DAKİKA | Meteoroloji uzmanından o bölgeler için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere almaya özen gösterin